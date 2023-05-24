طقس الأربعاء.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ولفتت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وتصل لـ القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 32 21

بنها 33 21

دمنهور 32 21

وادي النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 33 22

طنطا 32 20

دمياط 28 18

بورسعيد 28 18

الإسماعيلية 34 20

السويس 33 21

العريش 29 19

رفح 29 19

رأس سدر 35 22

نخل 34 15

كاترين 32 12

الطور 34 23

طابا 33 20

شرم الشيخ 36 24

الإسكندرية 26 18

العلمين الجديدة 25 18

مطروح 24 17

السلوم 25 16

سيوة 30 18

رأس غارب 35 23

الغردقة 36 23

سفاجا 36 22

مرسى علم 36 23

شلاتين 34 23

حلايب 31 24

أبو رماد 30 23

رأس حدربة 30 23

الفيوم 36 22

بني سويف 36 22

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 38 23

قنا 41 24

الأقصر 40 24

أسوان 42 25

الوادي الجديد 40 24

أبوسمبل 42 25