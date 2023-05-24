الوكالة الأردنية تبرز تصدر القاهرة قائمة «أذكى» عواصم إفريقيا

جدة - نرمين السيد - سلطت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الضوء على خبر تصدر القاهرة قائمة لأفضل عواصم إفريقيا "ذكاء" للعام 2023 وهى القائمة التى يصدرها المعهد الدولى للإدارة ومقره مدينة لوزان السويسرية كل 3 أعوام.





وأشارت الوكالة إلى أن التقييم الذى شمل أعوام 2020 -2021 - 2022 يستند على ما يعرف بمؤشر المدن الأذكى فى العالم والذى يقيّم أوضاع جودة الحياة فى 141 مدينة وعاصمة حول العالم وفق معايير محددة تتمحور حول مستوى التمتع بالتكنولوجيا لسكانها فى المقام الأول وسهولة الاعتماد على الإنترنت، إلى جانب جودة الرعاية الصحية واستتباب الحالة الأمنية وسهولة الحركة بما يحقق استدامة الحياة فيها.

وتعتمد المعايير كذلك، على احتساب الاعتبارات البيئية والقابلية للعيش فى كل مدينة وكذلك احتساب اعتبارات تتعلق بحسن خدمات الصرف الصحى وتوافر الإنارة و مياه الشرب النقية.

واعتبر المعهد الدولى للإدارة أنه استنادا لتلك المعايير تتصدر العاصمة المصرية القاهرة الترتيب الأول إفريقيا حيث حصلت على 779 نقطة، وتلتها مدينة الجزائر العاصمة 776 نقطة ثم تونس العاصمة 775 نقطة، ثم كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا 751 نقطة، ثم غانا 707 نقاط، ثم تليها الرباط 702 نقطة.