أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

جدة - نرمين السيد - شرم الشيخ
تُطلق مجموعة بنك التنمية الإفريقى تقرير آفاق الاقتصاد الإفريقى الرائد "AEO" 2023 خلال اجتماعاتها السنوية فى شرم الشيخ المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 من مايو الجارى تحت عنوان "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر فى إفريقيا".. وفى كل عام، يقدم تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية أدلة وتحليلات مقنعة وحديثة تُعلم وتدعم صناع القرار السياسى فى إفريقيا والقطاع الخاص والمجتمع الدولى.
الرياض
تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، فى مقرها بجدة، وبدعوة من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك.
فيلنيوس
يلتقى رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون – خلال زيارته لفرنسا وعواصم دول منظمة حلف شمال الأطلنطى "ناتو" فى الفترة التى تسبق عقد قمة الحلف فى فيلنيوس يوليو القادم، حيث من المتوقع أن يناقش الزعيمان الاستعدادات لقمة الناتو، والوضع الأمنى فى المنطقة، وتعزيز الجناح الشرقى للحلف، والأزمة الروسية الأوكرانية ومساعدة كييف.
موسكو
يُناقش الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو خلال زيارته إلى موسكو القضايا والمشاكل التى لم يتم حلها بعد فى العلاقات بين البلدين مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
كينشاسا
يُوقع الرئيس الكونغولى فيليس تشيسيكيدى ونظيره الصينى شى جين بنج على اتفاق استراتيجى مع الصين للتنقيب عن المعادن و تحديث البنى الأساسية لمشروعات التعدين فى جمهورية الكونغو الديموقراطية وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 6 مليارات دولار أمريكى مقدمة من الجانب الصينى.
بروكسل
يُشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى "ناتو" ينس ستولتنبرج فى منتدى العاصمة البلجيكية بروكسل، وهو مؤتمر سنوى ينظمه صندوق مارشال الألمانى للولايات المتحدة.
القاهرة
تنطلق بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية تحت شعار "مستقبل صحى أفضل يبدأ بالحوار"، مبادرة "يوم للناس" لتعزيز التواصل المجتمعى وتحسين تجربة المريض تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز التواصل المجتمعى لتحسين تجربة المنتفع داخل منشات هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل.
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