جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية سوف يتوجه اليوم الأربعاء، إلى مدينة جنيف السويسرية، فى مهمة تستهدف التشاور مع رؤساء ومسؤولى عدد من الهيئات الأممية والمنظمات الدولية فى جنيف حول مختلف أوجه التعاون الثنائى مع مصر، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.





وكشف أبو زيد، أنه من المقرر أن يلتقى وزير الخارجية خلال زيارته بكل من "مارتن جريفيث" وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ، و"فيليبو جراندى" المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و" فولكر ترك" المفوض السامى لحقوق الإنسان، فضلاً عن "إيمى بوب" المديرة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة. وتتناول لقاءات الوزير بحث سبل تعزيز برامج التعاون الثنائى بين الجانبين، وكذلك تنسيق الجهود بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية، بما فى ذلك الأزمة السودانية وتأثيراتها وسبل توفير الدعم الإنسانى العاجل للشعب السودانى الشقيق. وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكرى سيلتقى أيضاً خلال تواجده بجنيف بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون" فى إطار التشاور المستمر والتنسيق القائم حول سبل التعامل مع الأزمة السورية خلال الفترة القادمة، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء تلك الأزمة الممتدة، وتخفيف المعاناة عن الشعب السورى الشقيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يتوجه إلى جنيف فى مهمة للتشاور مع عدد من الهيئات الأممية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.