صحف القاهرة تبرز كلمة السيسى خلال افتتاح اجتماعات بنك التنمية الإفريقى

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "مصر تدعو لتيسير إقراض الدول النامية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى أعرب عن تقديره للدور الحيوى لبنك التنمية الإفريقى فى دعم قضايا التنمية بالقارة، فى ظل التحديات الاقتصادية المتنامية، مؤكدا أن مصر مستمرة فى دفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الإفريقية، سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد فى كلمته أمســ خلال افتتاحه الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى، التى تستضيفها مصر بشرم الشيخ تحت شعار «تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر فى إفريقيا»- أهمية هذه الاجتماعات، ودور بنك التنمية الإفريقى، فى توفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة التى تحقق المعادلة الصعبة، بين توفير التمويلات الضخمة، وخفض مخاطر هذه التمويلات، داعيا المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، إلى إعادة النظر فى المعايير والشروط، التى تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة، بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، خاصة فى ظل تصاعد تكلفة الاقتراض، وزيادة أعباء خدمة الدين.

وأضاف الرئيس: «لا تخفى عليكم، التحديات المتصاعدة والمتشابكة، التى تواجهها دول العالم، فمع ظهور بوادر التعافى من الآثار السلبية، لجائحة «كوفيد -19» على الاقتصاد العالمى، جاءت الأزمة «الروسية– الأوكرانية»، والتوترات السياسية الدولية، لتضيف إلى المشهد العالمى، تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها فى اضطرابات حادة، فى سلاسل التوريد العالمية، وموجات تضخمية جارفة»، مؤكدا أن هذا المشهد انعكس بشكل أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية، وعلى رأسها، اقتصادات إفريقيا، مما يتطلب أفكارا غير تقليدية، للبحث عن حلول تمويلية، تسهم بدفع عجلة المشروعات، خاصة فى مجالات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة.

وعلى هامش الاجتماعات التقى الرئيس السيسى كلا من: عثمان غزالى، رئيس جزر القمر الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، وإيمرسون منانجاجوا، رئيس زيمبابوى، وجيرفيه ندير أكوبوكا، رئيس وزراء بوروندى، وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، والسيدة شيليشى كابويبوى، سكرتير عام منظمة الكوميسا، والسيدة ناردوس بيكيلى توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية "نيباد".

وتحت عنوان "السيسى وموسى فقيه يبحثان التكامل الاقتصادى القارى"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى التقى أمس فى شرم الشيخ مع موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء شهد التباحث بخصوص أبرز الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقى، خاصة ما يتعلق بالتكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسى للاتحاد، حيث تم التوافق على استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين الجانبين فى هذا الصدد، فى ضوء كون مصر إحدى الركائز الأساسية المهمة لدفع العمل الإفريقى المشترك، سعيا نحو تعظيم الاستفادة من الدور المصرى السياسى التنموى، بما يخدم مصالح القارة الإفريقية على نحو فعال.

وفى تناولها للقاءات المكثفة للرئيس السيسى أمس على هامش اجتماع البنك الأفريقى، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد استعداد مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك مع جزر القمر فى شتى المجالات.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، فى شرم الشيخ مع رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى الرئيس عثمان غزالى.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى إن اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، حيث أكد الرئيس السيسى استعداد مصر لنقل تجربتها فى رئاسة الاتحاد الإفريقى إلى شقيقتها جزر القمر، فضلا عن تفعيل أطر التعاون المشترك فى شتى المجالات، لاسيما فى ظل الروابط التاريخية التى تجمع مصر مع جزر القمر على المستويين العربى والإفريقى، بالإضافة إلى الجذور الممتدة بين الشعبين الشقيقين فى ضوء العدد الكبير للدارسين الوافدين من جزر القمر فى مصر.

ومن جهته، أعرب رئيس جزر القمر عن تقدير بلاده الكبير لمصر، قيادة وشعباً، ولدورها الرائد فى القارة الإفريقية، مؤكداً الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الإفريقى المشترك وقيادة دفة الاتحاد الإفريقى، خاصة فى ضوء تولى بلاده حاليا لرئاسة الاتحاد، الأمر الذى يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحورى الذى تمثله مصر فى المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، ودعم تطلعات الشعوب الإفريقية نحو تحقيق التنمية والازدهار.

وتحت عنوان "الرئيس يبحث مع نظيره الزيمبابوى تعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، التقى فى شرم الشيخ الرئيس إيمرسون منانجاجوا، رئيس جمهورية زيمبابوى.

وصرح المستشار أحمد فهمى بأن الرئيس السيسى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد الأهمية التى توليها مصر لتعزيز العلاقات التى تربطها بشقيقتها زيمبابوى فى مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجارى والاستثمار، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا"، إلى جانب التعاون الفنى وبناء القدرات ودعم البنية التحتية، فضلاً عن حرص سيادته على تعظيم التنسيق والتشاور مع الرئيس "منانجاجوا" فيما يتعلق بسبل تعزيز دفة العمل الأفريقى المشترك، بما يساهم فى تحقيق النمو والاستقرار الذى تصبو إليه الدول الأفريقية.

ومن جانبه، أكد الرئيس الزيمبابوى تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة رسميًا وشعبيًا، خاصةً فى المجالين الاقتصادى والتجارى، مثمنًا الدور الفاعل للرئيس السيسى، فى معالجة القضايا الأفريقية، لاسيما فى إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها.

كما ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن الرئيس السيسى، التقى مع رئيس وزراء جمهورية بوروندى جيرفيه ندير أكوبوكا.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى تصريحه بأن الجانبين أعربا عن رضاهما عن المستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسى أو على مستوى التعاون الاقتصادى الذى يشهد فى الفترة الأخيرة تقدماً ملموساً.

كما تقدم رئيس الوزراء البوروندى بالشكر للرئيس السيسى على دعم مصر المتواصل لبلاده على صعيد احتياجاتها التنموية وبناء قدرات الكوادر البوروندية، فضلا عن مساندة بوروندى فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية، بما يمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق المتبادل بين الدول الإفريقية الشقيقة.. كما شهد اللقاء التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة فيما يتعلق بمنطقة البحيرات العظمى وشرق إفريقيا وحوض النيل.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعى القوات الجوية والدفاع الجوى"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى التكتيكى الـذى تنفذه أحد تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى التكتيكى لأحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والذى يستمر تنفيذها لعدة أيام.

وأوضحت الصحيفة أن المرحلة تضمنت عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروعين والقرارات المتخذة من القادة خلال مراحل إدارة العمليات.

ونقل الفريق أول محمد زكـى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم، مؤكدا أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على حماية الوطن وصون مقدساته.

وفى الشأن الاقتصادى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مؤشرات البورصة سجلت ارتفاعا جماعيا لدى إغـلاق تعاملات الأمـس وسط استمرار لعمليات إعادة هيكلة المحافظ المالية وتكثيف عمليات الشراء على الأسهم الكبرى والقيادية.

وبلغ رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة تريليونا و90 مليارا و44 مليون جنيه بعد تداولات كلية بلغت 2.2 مليار جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيس إيجى إكس 30 مستوى 16787.17 نقطة مرتفعا بنسبة 0.14 % فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70 بنسبة 1.87 % لينهى التعاملات عند مستوى 3066.05 نقطة وزاد مؤشر إيجى إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.42 % مسجلا 4609.12 نقطة.