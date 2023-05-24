محافظ الغربية يناقش مشروعات تطوير المحلة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، أن المحافظة مستمرة فى حصر قطع الأراضى التابعة لأملاك الدولة وغير المستغلة للاستفادة منها وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين فى جميع مراكز المحافظة وخاصة مركز المحلة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام.





وأوضح رحمى خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع الأجهزة التنفيذية لمناقشة مشروعات التطوير بمركز ومدينة المحلة الكبرى أن الغرض من ذلك تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها. وأشار محافظ الغربية إلى أنه جرى مناقشة المشروعات الجارية والمستقبلية لتطوير مركز ومدينة المحلة الكبرى، ومنها إنشاء طريق دائرى حول مدينة المحلة لخدمة مصانع الغزل وتخفيف الاختناقات المرورية والذى سيصل طوله إلى 12 كم لخدمة مصانع الغزل والنسيج الجديدة، وتخفيف الاختناقات المرورية داخل المدينة.

كما استعرض المحافظ آليات تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة الرى للاستفادة من بعض قطع الأراضى التابعة لأملاك الدولة وغير مستغلة فى نطاق مركز ومدينة المحلة، ومناقشة مشروع إنشاء مبنى مركز المحلة الجديد وتطوير المجزر القديم، إلى جانب مناقشة أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات بالمحلة والذى يتم تطويره ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة القمامة.

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