وزير الصحة يناقش مع نظيره الكوبى التعاون فى تصنيع الأدوية وإنتاج اللقاحات

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظيره فى دولة كوبا الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، وذلك بمقر البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية بـ«جنيف» وعلى هامش انعقاد الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع نظيره الكوبى، التعاون فى مجال تصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات والاستفادة من إمكانيات الشركات المصرية الرائدة فى هذا المجال.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزيرين بحثا إمكانية إقامة شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها من الجانب الكوبى، لتصنيع اللقاحات والأدوية والأمصال، فى إطار التعاون بين مصر وكوبا بمجالات البحث والتطوير فى التصنيع المحلى للقاحات.

وتابع «عبدالغفار» إنا الوزيرين ناقشا إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين فى مجال الرعاية الأساسية، كما اتفقا على إعادة دراسة الأطر القانونية لتذليل العقبات وتسهيل التعاون فى المجال الطبى.