وزير الرى: تاريخ طويل من التعاون بين مصر وهولندا فى مجال المياه

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى ورشة عمل "إصدار خطة عمل المكون الأول من برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR.. تقييم تأثير تطوير الرى والابتكارات العلمية على قطاع المياه".





وفى كلمته، توجه الدكتور سويلم بالشكر لفريق عمل برنامج JCAR على المجهودات المبذولة سابقا، والدعوة لبذل المزيد من الجهود مستقبلا ضمن أنشطة البرنامج.

وأشاد الدكتور سويلم بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا فى مجال المياه منذ سبعينيات القرن الماضى، والذى تم تتويجه بتوقيع "اتفاقية التعاون المشترك فى برنامج البحوث التطبيقية" Water-JCAR، بهدف تحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندى المختص بشؤون البيئة، ولجنة التقييم البيئى الهولندية، ومؤسسة دلتارس الهولندية.

وأشار لما قدمه الجانب الهولندى من دعم لوزارة الموارد المائية والرى للتعامل مع تحديات المياه فى المستقبل من خلال تعزيز التخطيط والتنمية والإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتطوير الإستراتيجيات، والعمل على تطوير قدرات المتخصصين والباحثين فى مجال المياه من خلال تعزيز الشراكة بين المعاهد المصرية والهولندية.

وأكد على ضرورة أن تركز البحوث التطبيقية على التعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه على أرض الواقع، وتوفير مقترحات للحلول التى تسهم فى حسم هذه التحديات، مشيرا لأهمية تركيز البحوث على تحديد التقنيات المناسبة على المستوى الحقلى ليتم تنفيذها بمناطق تجريبية، ودراسة تأثير مشروعات الرى الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى على المنظومة المائية بشكل متكامل، مع التأكيد على أهمية تحقيق الاستدامة فى كافة مشروعات الوزارة (ماليا ومؤسسيا) بما يضمن استمرارها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

كما أكد على أهمية التركيز على توفير التدريب اللازم للعاملين فى مجال المياه خاصة من شباب المهندسين والباحثين بالوزارة، مع قيام المتدربين بنقل الخبرات المكتسبة أثناء التدريب لأقرانهم من المهندسين والباحثين.