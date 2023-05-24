«الإيسيسكو» تنظم الدورة التدريبية حول «الاستشراف الاستراتيجى لاتخاذ القرار»

جدة - نرمين السيد - نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" الدورة التدريبية الوطنية حول "الاستشراف الإستراتيجى من أجل اتخاذ القرار" بالقاهرة خلال يومى 15- 16 مايو الجارى بالقاهرة، برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو).





بحضور قيس الهمامى مدير مركز الاستشراف الإستراتيجى التابع لمنظمة (الإيسيسكو) وممثل المنظمة، والسيد العبسى الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

وأكد محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة أن وسائل الاستشراف الاستراتيجى وأدواته تساعد على تعزيز الاتساق، وتطوير لغة مشتركة، وتنظيم الفكر الجماعى، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الدورة هو دعم المشاركين من صانعى ومتخذى القرار لاكتساب المزيد من مهارات الاستشراف الإستراتيجى الأساسية من الدعم والابتكار والتطوير، مضيفاً أن محاور هذه الدورة تتمثل فى العوامل الرئيسية التى تؤثر على تطور النظام الاستشرافى، فضلاً عن التعرف على أدوات الاستشراف الإستراتيجى ومفاهيمه وأساليبه.

وفى كلمة منظمة الإيسيسكو، نقل قيس الهمامى ممثل المنظمة ومدير مركز الاستشراف الإستراتيجى تحيات سالم بن مالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، متمنيًا لأعمال الدورة التوفيق والنجاح والوصول إلى أهدافها المنشودة، مشيراً إلى أن الإيسيسكو لا تدخر جهداً فى دعم الدول الأعضاء فى كافة مجالات المنظمة، موضحاً أن مركز الاستشراف الإستراتيجى بالإيسيسكو هو أول مركز فكرى من نوعه فى إفريقيا والعالم الإسلامى يعمل بمنهجية الرؤية المستقبلية الاستباقية التى تستهدف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف ممثل منظمة الإيسيسكو أن المركز يسعى إلى تعزيز الرؤية الإستراتيجية للمنظمة من خلال توفير تحليلات عالية الجودة وموضوعية للتحديات التى تواجه العالم الإسلامى، فضلاً عن تقديم نصائح وتوجيهات مستنيرة تعزز القدرة الاستباقية، وتساهم فى وضع السياسات الفاعلة، بالإضافة إلى أن المركز يسعى إلى توطيد التعاون بين الأكاديميين وصانعى القرار، وكذا تعزيز الحوار العلمى والثقافى فى سبيل تحقيق التقدم والتنمية المستدامة فى العالم الإسلامى، موضحا أن المركز يولى اهتمامًا خاصًا لتدريب الأجيال الحالية والمستقبلية؛ بهدف تزويدهم بالأدوات الضرورية لاتخاذ قرارات أفضل، وتعزيز ثقافة الاستشراف والاستباق.

ومن جانبه، أكد السيد العبسى الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية أن العالم يشهد فى الوقت الراهن حراكا وتغيراً متسارعاً أدبياً ومعرفياً وعلمياً؛ نتيجة للتدفق الهائل فى كمية البيانات الرقمية المتاحة عبر الأقمار الصناعية، ومختلف قنوات التواصل والعولمة والترابط، المتزايد بين الدول وتقارب الثقافات، وغيرها من الأدوات التى تساهم فى هذا التغير مما ينبأ بمستقبل مختلف، مشيراً إلى أن إدراك الدول المتقدمة بأن المستقبل لمن يستعد له ويساهم فى تصميمه وصناعته، مضيفاً أن الاستشراف هو أحد أهم الأدوات الرئيسية فى تشكيل المستقبل.