بدء فعاليات اليوم الثالث للدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - بدأت فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر العمل العربى فى دورته 49، الذى تستضيفه القاهرة فى الفترة من 22 حتى 29 مايو الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، بالإضافة إلى ممثلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.





ومن المقرر أن يلقى 7 من ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال ورؤساء الوفود كلمات تعليقا على تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيرى. وتعقد اجتماعات لجان فريق الحكومات، فريق أصحاب الأعمال، وفريق العمال، بالإضافة إلى عقد عدد من اللجان أعمالها، وهى لجنة سياسات التعليم والتدريب التقنى والمهنى فى ظل التحول الرقمى، ولجنة إصدار أدلة معيارية حول الأنماط الجديدة للعمل، وتعديل الاتفاقية رقم لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهنى، بالإضافة إلى اللجنة التنظيمية، ولجنة الصياغة.

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