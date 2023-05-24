جدة - نرمين السيد - تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية بمستشفى شرم الشيخ الدولى التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، فى التأمين الطبى للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ والتى تستمر فعاليتها حتى 26 مايو 2023.





وأوضح بيان الهيئة، أنه فى إطار خطة التأمين الطبى تم رفع درجة الاستعداد بكافة أقسام مستشفى شرم الشيخ الدولى، وخاصة الاستقبال والطوارئ التى تعمل على مدار الساعة، والاطمئنان على توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أى حالات طوارئ، منوهة إلى مهارة وكفاءة الأطقم الطبية بالمستشفى.

وأشار البيان، إلى الطاقة الاستيعابية لمستشفى شرم الشيخ الدولى، والتى تبلغ 110 أسرة كما يصل عدد غرف العمليات إلى 6 غرف، وعدد العيادات الخارجية إلى 22 عيادة تعمل على مدار 12 ساعة، حيث يتم تقديم الخدمات الطبية المتميزة من خلال مجموعة من أمهر الأطباء وأطقم التمريض، لخدمة الوافدين من شتى أنحاء القارة الافريقية.

وتابع: يضم مستشفى شرم الشيخ الدولى الحاصل على اعتماد الجودة وفقًا للمعايير القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية، على وحدة للغسيل الكلوى، ووحدة قسطرة قلب، وأجهزة أشعة، بالإضافة إلى صيدلية، ومعمل، ومركز للعلاج الطبيعى، إلى جانب مجموعة من الأقسام الأخرى تشمل القلب والأوعية الدموية، والطوارئ، والأطفال المبتسرين، والمناظير، والأنف والأذن، وجراحة التجميل، والمسالك، والمخ والأعصاب، وجراحة عامة، والعظام، وغيرها.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، على جودة وتميز الخدمة الطبية المتميزة عالية الجودة للوافدين من أنحاء القارة الإفريقية، وذلك كَوْن مستشفى شرم الشيخ الدولى أول مستشفى مصرى أخضر حاصل على شهادة الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وهو ما انعكس على مستوى الخدمة الطبية التى تم تقديمها للوافدين الأجانب خلال قمة المناخ COP27، والذى استضافته مصر خلال نوفمبر الماضى، لافتًا أن المستشفى حصدت العديد من الإشادات الدولية، وهو ما يؤهلها للتأمين الطبى خلال الأحداث العالمية والمؤتمرات الدولية، التى يقصدها الوافدين من شتى أنحاء العالم.

وأكد أن محافظة جنوب سيناء بشكل عام ومدينة شرم الشيخ على وجه الخصوص، هى أحد أهم المقاصد السياحية العالمية، بما تمتلكه من العديد من مقومات السياحة العلاجية، وكذلك البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية الهائلة للمنشآت الصحية بها، وهو أحد أهم محاور عمل هيئة الرعاية الصحية داخل المحافظة، لتحويلها لمركز إقليمى وعالمى للسياحة العلاجية، تحت مظلة مشروعها للسياحة العلاجية <نرعاك فى مصر>.

ويُشار إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقى 2023، والتى انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ تستمر حتى 26 مايو 2023، ويشارك بها نحو 4000 شخص، بينهم قادة وزعماء دول، وقد حرصت مصر، على استضافتها على أراضيها للمرة الثالثة تأكيدًا على الاهتمام المصرى البالغ، بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية، الداعمة لجهود التنمية، فى جميع ربوع القارة الأفريقية، وذلك تحت شعار «تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر فى إفريقيا».