غرفة الصناعات الهندسية: المنتج المحلى على رأس اهتمامات الحكومة

جدة - نرمين السيد - أشاد المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية بقرارات اللجنة الوزارية للإنتاج، حيث يعد تعميق التصنيع واعتماد المنتج المصرى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة.





وشدد فى تصريحات صحفية، على ضرورة تعظيم الإنتاج باعتباره من النواة الرئيسية لضمان نمو اقتصادى. وكان الرئيس أصدر 22 قرارا تحفيزيا لتبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات وتشجيع الإنتاج، كما تولى الدولة اهتماما لقطاع الصناعة وتعميق المكون المحلى. وأوضح المهندس أن اتحاد الصناعات بذل مجهودا فى هذا الملف بهدف جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع والاهتمام بالهيدروجين الأخضر، وكلها أمور تصب فى صالح زيادة الإنتاج.

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