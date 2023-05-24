نائب وزير الإسكان يناقش مع شركات مصرية وسعودية التعاون فى قطاع خدمات المياه

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واستهل الدكتور سيد اسماعيل، اللقاء بالتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية فى مشروعات المياه والصرف الصحى، استمرارا للجهود المبذولة منذ 8 سنوات فى توجيه أنظار الشركات العالمية الكبرى للاستثمار فى السوق المصرية، مستعرضا ما تم إنجازه فى السنوات السابقة وزيادة نسبة تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وأن الدولة المصرية تخطط إلى ما بعد المبادرة الرئاسية" حياه كريمة" والتى تهدف إلى زيادة نسبة تغطية الريف بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى لتصبح 100%، والتى تعتبر حلم 58 مليون مواطن من سكان القرى المصرية.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأنه إنطلاقا من دور قطاع المرافق وضرورة التطوير وتحديث الرؤى واستراتيجيات العمل بالقطاع، فإنه جار حاليا إعداد الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحى (NWSSS) حتى عام 2050، وسيتم الاستفادة من الدراسات السابقة التى تم إجراؤها من قبل فى القطاع بمعرفة الجهات التابعة المعنية بالوزارة وشركاء التنمية.
وتتضمن الإستراتيجية على سبيل المثال وليس الحصر: دراسة وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المتكاملة لجميع مواطنى الجمهورية، والحفاظ على استدامة تقديم الخدمات، وتطوير التكنولوجيات المستخدمة فى أعمال تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى، وأحدث أساليب التشغيل والصيانة، ودراسة تقليل الفاقد، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الإستخدام، كما تتضمن الإستراتيجية دراسة أدوار العاملين بالقطاع ورفع كفائتهم، وتحسين تنظيم قطاع المياه، والاستدامة المالية، والإدارة الفعالة للأصول، والعمل على زيادة رضاء العملاء، وإشراك القطاع الخاص فى تقديم الخدمات.
وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ خطة ترشيد استهلاك المياه والتى تتضمن على سبيل المثال: مشروعات البحث والتطوير والتوسع فى تركيب عدادات المياه المنزلية بتنفيذ خطط طموحة لتركيب أكثر من 2 مليون عداد / سنويا، وتقليل الفاقد فى شبكات مياه الشرب، وترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الموفرة، وخطط التوعية الإعلامية للمحافظة على المياه، وتحلية المياه فى المحافظات الساحلية باستخدام الطاقة المتجددة على شواطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، الاستعداد الكامل للتعاون ونقل التجربة والخبرات والعمالة المصرية الماهرة وتقديم جميع أوجة التعاون مع الأشقاء السعوديين.
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