مصر تؤكد دعمها لجهود البعثة الأممية فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - التقى السفير تامر مصطفى، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية فى طرابلس، بعبد الله باثيلى، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا ورئيس البعثة الأممية.





تطرق الاجتماع إلى تأكيد دعم مصر لجهود البعثة الأممية فى ليبيا، ودور مصر فى إطار الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين.

كما تم تناول تطورات اجتماعات لجنة 6+6 المعنية بالتوصل إلى توافق حول عدد من النقاط الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بهدف الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.

هذا وقد استعرض باثيلى جهوده وتواصله مع كافة أطياف المجتمع الليبى والشركاء الدوليين، مؤكداً على أهمية إجراء الانتخابات الليبية فى أقرب وقت، ليتسنى لليبيين ممارسة حقوقهم الدستورية المشروعة، فى ظل حكومة وبرلمان منتخب.

كما ثمن مجهودات مجموعات العمل المنبثقة عن مسار برلين، مؤكداً أهمية استمرارها فى طرح الأفكار والحلول لمساعدة الشعب الليبى لتوحيد المؤسسات والإصلاح الاقتصادى والتحول الديمقراطى وسيادة دولة القانون واحترام حقوق الإنسان.