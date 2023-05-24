«حياة كريمة» فى قنا.. استثمارات لمستقبل مشرق (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" حياة كريمة فى قنا. وتنقسم المشروعات إلى 19 مشروعا فى المجلس القروى، تستهدف نحو 87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة، بمراكز: أبوتشت – فرشوط – دشنا – الوقف.

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