وزيرة البيئة تتفقد الحديقة المركزية بشرم الشيخ ضمن خطة تحويلها لمدينة خضراء

جدة - نرمين السيد - أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، زيارة تفقدية للحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن زيارتها الحالية للمدينة للمشاركة بعدد من الفعاليات فى إطار عرض انجازات ما بعد مؤتمر المناخ COP27، ومنها تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء.





وأكدت وزيرة البيئة أن أعمال تطوير الحديقة المركزية تتم فى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع محافظة جنوب سيناء، ضمن خطة تحويل مدينة شرم لمدينة خضراء مستدامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودعما للجهود الوطنية لحماية البيئة والموارد الطبيعية، والحد من آثار التغيرات المناخية، وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولفتت ياسمين إلى أن الوزارة دعمت تطوير الحديقة المركزية بقيمة 45 مليون جنيه، لتوسيع المساحة الخضراء، والتى تحيط بالمبنى الجديد لمحافظة جنوب سيناء، كنموذج لمبنى أخضر ذكى رقمى يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية تم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص، والذى يعد تجربة ناجحة للتحول الكامل لاستخدام الطاقة الشمسية فى شرم الشيخ. وأوضحت وزيرة البيئة أن كل الأعمال المقامة بالحديقة تمت وفقا لمعايير الاستدامة، والاشتراطات البيئية، مضيفة أن تطوير الحديقة يأتى أيضا فى ضوء الاهتمام بجهود التشجير لإحداث التوازن البيئى ومنع التصحر، بإعتبار أن الأشجار تعمل كمصد رئيسى للرياح، كما تعطى روعة وجمالا للمنطقة المحيطة بها وتحمى الأراضى من أية أضرار بيئية، ولذا فقد تم الاتفاق مع محافظة جنوب سيناء على تقديم الدعم البيئى اللازم لإتمام الأعمال المتعلقة ببروتوكول التعاون الذى سبق توقيعه للقيام بأعمال التطوير بما يحقق المردود البيئى الجيد.

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