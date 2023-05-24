جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن أكبر مصنع غزل فى مصر والذى سيتم تدشينه قريبا.

ويُمثّل قطاع المنسوجات والملابس ثانى أكبر القطاعات الصناعية فى مصر، وتلعب دورا رئيسيا فى بناء الاقتصاد الوطنى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدشين أكبر مصنع غزل فى العالم.. مصر تستعيد ريادتها الصناعية (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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