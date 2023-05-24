الحكومة تنفى توجيه «الصحة» فرقا طبية للمرور على المنازل لتحصيل مبالغ مالية

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن توجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرور على المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل إجراء تعاقدات مع العيادات والمعامل الخاصة بأسعار مخفضة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أى فرق طبية للمرور على المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين. وشددت على أن الوزارة لم تكلف أياً من موظفيها بالمرور على المنازل لإجراء تعاقدات بين المواطنين والعيادات والمعامل الخاصة، وتحصيل مبالغ مالية، وأن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للوزارة نهائياً، مُناشدةً المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أى فرق تمر على المنازل، لتحصيل مبالغ مالية، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبى تلك الوقائع.

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