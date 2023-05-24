وصرحت وزيرة البيئة بأن الطاقة الاستيعابية للمصنع تبلغ 140 طنا يوميًا، ويتم فرز المخلفات وكبسها إضافة إلى عملية معالجة المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوى منها، حيث يتم توريده للمشاتل والفنادق المتواجدة فى مدينة شرم الشيخ ويبلغ عملية الإنتاج 150 طنا فى الشهر.
وأضافت وزيرة البيئة، أن عملية فرز وكبس البلاستيك والكارتون تتم بالمصنع، ويتم إعادة تدويره من خلال إحدى الشركات بالقاهرة نظرًا لطبيعة المنطقة كونها وجهة سياحية، لمنع أية أنشطة صناعية داخل مدينة شرم الشيخ.
ومن المستهدف بعد عملية التوسعة للمصنع المقدمة إلى مجلس الوزراء ووزارة البيئة الوصول إلى 1500 طن فى الشهر لتلبية التنمية الزراعية طبقاً للخطة الإستراتيجية لمحافظة جنوب سيناء بمدن رأس سدر والطور.
وتبلغ عملية التوسعة 45 ألف متر مربع بالنسبة لكمية المخلفات الواردة للمصنع، حيث تقدر أن تتخطى نسبة الإشغال 300 طن يومياً، كما تم الإتفاق على إنشاء خط لفرز المخلفات بطاقة تبلغ 250 طنا فى اليوم إضافة إلى الخط الحالى والبالغ 140 طنا وذلك تحسبا لأى زيادة فى نسب الإشغال بالمدينة كلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة البيئة تتفقد مصنع تدوير المخلفات بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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