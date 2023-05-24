رئيس جامعة القاهرة: الاقتصاد الرقمى يعزز التعاون العربى المشترك (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الاقتصاد الرقمى، أصبح منذ سنوات داخل مربع الأولويات الاقتصادية فى عمليات تحديث المجتمع والدولة؛ مشيرا إلى أن الاقتصاد الرقمى بات أكثر أنماط الاقتصاد تصاعدا، خاصة مع ما فرضته جائحة كورونا التى حتمت على العالم التباعد وعدم التعامل المباشر على مستوى الجسد، ووسعت التعامل عبر التواصل الإلكترونى، وهو الأمر الذى تميزت فيه مصر والإمارات وبعض الدول العربية.



وقال الدكتور الخشت، إن المؤتمر يأتى هذا العام حافلا بمحتوى جديد بالغ الاهمية حيث يتم عرض أحدث نسخة من الرؤية العربية للاقتصاد الرقمى والتى تحتوى على آليات مواجهة التحديات التى فرضتها الظروف العالمية خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن النسخة المحدثة من الرؤية العربية للاقتصاد الرقمى 2023 تهدف إلى تفعيل وتعزيز التعاون العربى المشترك المبنى على المعرفة الرقمية، وتطوير البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية، ودعم خطط التحول الرقمى والتطور التكنولوجى فى الدول العربية، فضلا عن تناول الرؤية التحديات الإقليمية والعالمية التى فرضتها الأزمات الاقتصادية والجغرافيا السياسية.

وشدد الدكتور الخشت، على أن الأهداف الجديدة تؤكد قدرة صناع هذه الرؤية على التجديد ومواكبة المتغيرات وبما يجعل العالم العربى فى قلب عملية الحداثة الرقمية، وفى القلب من تطوير الاقتصاد العربى وجعله اقتصادا قويا قادرا على احتواء وتجاوز أية متغيرات وإشكاليات تفرضها الظروف العالمية ايا كان نوعها، ليس فقط على مستوى الاقتصاد والتحول الرقمى عامة بل وأيضا على مستوى التعليم والتدريب الرقمى.



وأضاف رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، أن مبادرة نحو مليون رائد أعمال عربى رقمى حول العالم التى تم إطلاقها، تعمل على التنمية من أجل خلق القيمة عن طريق تعليم الشباب العربى مهارات ريادة الاعمال الرقمية وتنمية قدرتهم على تكوين وتطوير الشركات الناشئة، ولا شك انها سوف تساهم فى خلق وظائف جديدة فى مجالات وظائف المستقبل.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن المبادرة ستعطى دفعة كبيرة للاقتصاد العربى بادخال مليون شاب عربى فى قلب عمليات التحول الرقمى وتكوين شركات ناشئة جديدة علاوة على تطوير الشركات العاملة بالفعل، وكل هذا يفتح مجالات لا محدودة للتحول نحو الاقتصاد غير النفطى ويجعل الاقتصاد العربى فى بؤرة الاقتصاديات العالمية.

واستعرض الدكتور الخشت ما قدمه مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمى (سيملس الشرق الأوسط)، موضحا ان المبادرة به جاءت على مستوى العالم العربى منذ سنوات طويلة بالتعاون بين الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى مع مجلس الوحدة والجامعة العربية وجامعة القاهرة من أجل تمكين الاقتصاد الرقمى فى الدول العربية تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

وتابع: لعل هذا المؤتمر الذى نشرف بالمشاركة فيه تعبير قوى عن أهمية التحول الرقمى خاصة فى المجال الاقتصادى، فعلى الرغم من امتداد الثورة الرقمية لكافة مجالات الحياة؛ فإن الاقتصاد الرقمى يأتى فى مقدمة هذه المجالات وأخطرها؛ خاصة مع تنوع الممارسات والتكنولوجيات المرتبطة به، وذلك فى إطار رؤية متميزة لضرورة التحول للاقتصاد الرقمى، فى إطار منظومة عربية إقليمية متكاملة، ومتطورة، ومستدامة .

وأضاف الدكتور الخشت، أن هناك الكثير من الموضوعات التى تفرض نفسها اليوم وأبرزها: الأمن القومى الرقمى الخدمات والتجارة الإلكترونية والتطبيقات الذكية والخدمات المالية، والمدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعى، والخدمات المصرفية، والخدمات اللوجستية، والتسويق الإلكترونى، والتطبيقات الرقمية المتقدمة فى القطاعين العام والخاص.

وحول الذكاء الاصطناعى والدولة الحديثة، قال الدكتور محمد الخشت، أنه فى الوقت نفسه الذى لا يزال دعاة الخطاب الدينى القديم يفكرون فى قضايا الاقتصاد الرعوى القديمة، فإن العقلاء الآن يعملون على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى فى إعادة بناء هياكل الاقتصاد، بل وهياكل الدولة كلها وعلاقاتها الداخلية والخارجية، ويفككون العلاقة التقليدية بين الأفراد والمؤسسات، ويعملون على إعادة تشكيلها طبقا لنظم حديثة، لافتا إلى أنه يأتى الإيمان بضرورة توظيف الذكاء الاصطناعى فى تمكين الاقتصاد الرقمى فى الدول العربية، من الإدراك الخاص لأهمية التحول الرقمى لبناء اقتصادات رقمية متطورة ومستدامة بالبلدان العربية، ودعم خطط التحول والشمول المالى وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وأكد الدكتور الخشت، أن تأسيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى أبريل 2018 كان بهدف التركيز على العديد من الأفكار حول مستقبل الاقتصاد الرقمى، وأهمية خلق نماذج اعمال جديدة، وخاصة فيما يتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعى فى إدارة كافة العمليات الزراعية والصناعية والإنتاجية بشكل عام، والمنظومة البحثية والتعليمية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية، وتحسين الخدمات الرقمية الأمنية.

وانتقد رئيس جامعة القاهرة بعض الأفكار التى مازالت تشعل صراعات وهمية ومعارك من الماضى لا فائدة منها على المجتمعات، قائلا: فى الوقت الذى لا تزال تعيش فيه أجنحة من المجتمع فى غيبوبة الصراع حول معارك الماضى، وكل يوم تملأ الفضاء الرقمى بنزاعات حول قضايا وهمية أو فرعية، فإنه فى المقابل توجد أجنحة أخرى عاقلة تعمل على قضايا التنمية والتقدم والحد من الفقر وتحسين جودة الحياة. ولا شك أن الاقتصاد أهم المسارات لتحقيق ذلك، وفى القلب منه الاقتصاد الرقمى .

شارك فى مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمى (سيملس الشرق الأوسط) نحو 500 شركة دولية، وتشهد نسخة هذا العام حضورا مميزا عبر تسجيل أكثر من 25٫000 زائر حتى الآن، بمشاركة أكثر من 500 متحدث من جهات عالمية، فى 200 جلسة متخصصة على هامش المعرض تلقى الضوء على أحدث التقنيات والتحديات فى عالم الثورة الرقمية.