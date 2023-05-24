10 أطنان زهور مصرية.. ثروة قومية تنتظر العملة الصعبة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تسعى مصر لزيادة صادراتها السنوية من الزهور ومن نباتات الزينة، التى تصل لنحو 9 ملايين دولار فقط، حيث تمثل زهور القطف قيمة اقتصادية كبيرة، لا سيما أن العديد من دول العالم تعتمد عليها؛ لزيادة صادراتها السنوية، تزامنا مع الاستهلاك الكبير له، خاصة فى المناسبات.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، أبرز المعلومات عن نباتات الزينة، حيث تمتاز مصر بزراعة أجود أنواع النباتات الطبية والعطرية والزهور؛ ما يجعلها من بين الدول المصدرة لتلك النوعية من النباتات ما ترتب عليه السعى لتدشين مصنع كبير، يستوعب المادة الخام لتصنيعها بدلا من تصيرها للخارج.

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