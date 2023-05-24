بحثا مجالات الشراكة.. وزير الصحة يلتقى فى جنيف نظيره السعودى (صور)

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان شقيقه فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة 76 لمنظمة الصحة العالمية بجنيف.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير توجه بالشكر للملكة العربية السعودية على دعمها للمقترح المصرى بإنشاء الوكالة العربية للدواء، ومقرها مصر وكذلك دعم ترشيح وزير الصحة المصرى لرئاسة المكتب التنفيذى لوزراء الصحة العرب والذى تم انتخابه بإجماع جميع الأعضاء، كما تقدم بدعوة رسمية لوزير الصحة السعودى لحضور المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية والمزمع عقده فى شهر سبتمبر القادم برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف عبدالغفار أن الوزيرين بحثا مجموعة متنوعة من مجالات الشراكة بين وزارة الصحة بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها تبادل الخبراء فى مجالات التحول الرقمى للمنظومة الصحية، وإنشاء المركز الإلكترونى للتحكم والقيادة وإدارة الأزمات والطوارئ الطبية، داخل مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك إقامة الشراكات فى مجالات تصنيع الدواء والمستلزمات الطبية.

كما أكد الوزيران أن هناك توجيها من القيادة السياسية فى كل من مصر والمملكة العربية السعودية بالتنسيق والتكامل والدعم المتبادل بين وزارتى الصحة فى مصر والمملكة العربية السعودية فى جميع المجالات الصحية.