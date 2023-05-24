جدة - نرمين السيد - نظمت قيادة الجيش الثالث الميدانى، بالتنسيق مع محافظتى شمال وجنوب سيناء، عددا من القوافل الطبية المجانية لتقديم الخدمة العلاجية للمواطنين بمناطق وسط وجنوب سيناء، فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل ودعم المجتمع المدنى فى ربوع مصر.





ووقعت القوافل الكشف الطبى على المواطنين، وصرفت العلاج اللازم لهم فى مختلف التخصصات بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والتمريض. ودفعت قيادة الجيش الثالث الميدانى بعدد من القوافل البيطرية لتقديم الدعم العلاجى والوقائى للحفاظ على ممتلكات المواطنين القاطنين بعدد من القرى والتجمعات السكانية والمناطق النائية.

وأعرب أهالى سيناء عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة ودورها فى دعم القطاع المدنى وتوفير المناخ الآمن على أرض سيناء الغالية. يأتى ذلك انطلاقا من الثوابت الوطنية الراسخة التى تحكم العلاقة بين القوات المسلحة والمواطنين من أهالى سيناء باعتبارهم جزءا أصيلا ومكملا للقوات المسلحة فى حماية الوطن وصون مقدساته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الثالث الميدانى ينظم قوافل طبية وبيطرية مجانية لخدمة بوسط وجنوب سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.