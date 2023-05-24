تسليم أرقام الجلوس.. استعدادات امتحانات الثانوية العامة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه على طلاب الثانوية العامة التوجه لمقار مدارسهم لاستلام بطاقات أرقام الجلوس بأنفسهم والتوقيع على بياناتهم، وعدم الاكتفاء بطباعة أرقام الجلوس من موقع الوزارة.

وفى إطار خدماتها الإلكترونية المقدمة لطلاب الثانوية العامة، أتاحت وزارة التربية والتعليم، البيانات الخاصة بالطلاب "رقم الجلوس- اللجنة التى سيؤدى بها الامتحان- المواد الدراسية التى سيؤدى الطالب بها الامتحان" عبر موقعها الإلكترونى من هنـــــا، مع التأكيد على عدم الاكتفاء بطباعة رقم الجلوس الإلكترونى.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، بعدها المواد الأساسية اعتبارا من 18 يونيو وحتى 13 يوليو 2023.

وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية، و15% مقالية، وتجرى الامتحانات ورقيا بالكامل، بنظام الـopen book، إذ يتسلم الطالب كتيب مفاهيم يتضمن "المفاهيم، الخرائط، القوانين"، التى يحتاجها بحيث يركز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء المقالية أو الاختيار من متعدد.