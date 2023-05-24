الأزهر عن تصريحات مسؤول فرنسى: يشكل التهديد الأكبر لبلاده وأوروبا

جدة - نرمين السيد - وأكد الأزهر - فى بيان اليوم الأربعاء - أن تكرار صدور تلك التصريحات وأمثالها من مسؤولين غربيين رسميين، رغم ما تبين للعقلاء فى الغرب والشرق من تأثيراتها السلبية على المواطنين المسلمين فى المجتمعات الغربية، يعبر عن جهل عريض بالإسلام وتنكر لحضارته وتاريخه القديم والمعاصر، واستفزاز غير مبرر ومتعمد لمشاعر المسلمين حول العالم.
وأضاف أن "هذه التصريحات هى نفسها جزء من الإرهاب الغربى الذى يمارسه بعض المسؤولين الغربيين ضد حضارة الشرق وحضارة الإسلام التى أيقظت أوروبا من عصر الجهالة والظلام والوحشية، ثم هو افتراء على التاريخ وتشويه متعمد لحضارات الأديان قديمًا وحديثًا".
كما حذر الأزهر، المسلمين حول العالم من أن هذه التصريحات غير المسؤولة تبعث على إذكاء الصراعات المذهبية، وبث الفتنة بين أتباع مدارس الفكر الإسلامى المتعددة، وتعميق الفرقة والنزاع والصراع فى عالمنا العربى والإسلامى.
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