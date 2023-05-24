محافظ الدقهلية يسلم الأم المثالية هدية من الرئيس السيسى (صور)

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جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، ونادية دياب، مدير عام الأسرة والطفولة بالمديرية.
وسلم المحافظ، الأم المثالية شيكا بمبلغ 50 ألف جنيه، هدية من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، تقديرا لها ولقصة كفاحها مع الأبناء، ولما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية، ما أهلها لتفوز بالمركز الأول على مستوى محافظة الدقهلية.
ومن ناحيته أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن اختيار الأمهات المثاليات خلال عام 2022، جرى بناء على اختيارات ودراسة اللجنة المحلية التى جرى تشكيلها بقرار محافظ الدقهلية، واختارت المديرية بكل شفافية من بين الأمهات المثاليات المتقدمات من انطبقت عليها الشروط المقررة لأمانة المسابقة على مستوى الدولة، وجرى تصعيدهن والاختيار النهائى من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، على مستوى المحافظات.
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