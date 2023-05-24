وزير القوى العاملة يهنئ نظيره السورى بعودة بلاده للجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأربعاء، عمق العلاقات المصرية السورية فى كل المجالات،مهنئا سوريا بالعودة لمقعدها بجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن الوزارة على استعداد للاستمرار فى تفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع نظيرتها السورية، خاصة فى مجال التدريب المهنى،وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.





جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية السورى لؤى المنجد، بحضور الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب جمال القادرى لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين،على هامش فعاليات الدورة 49 من مؤتمر العمل العربى المنعقد فى القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى،بحضور أطراف العمل العرب الثلاثة من وزراء عمل وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

وذكر بيان اليوم الأربعاء أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجال التشغيل وتوفير فرص العمل والتدريب المهنى بين سوريا ومصر، والاستفادة من التجربة المصرية التى تنتهجها الدولة فى تقديم برامج تدريبية للشباب المصرى، وفق أحدث الأساليب التدريبية،بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة فى تمويل تلك البرامج وتحديث البنية التحتية الخاصة بمراكز التدريب المهنى ومدها بالأدوات والمعدات الحديثة التى تتواكب مع المتغيرات العالمية على المهن التى يحتاجها سوق العمل،تنسيقا مع القطاع الخاص.

وأوضح شحاتة أن وزارة القوى العاملة تبنت سياسة عمل جديدة فى مختلف ملفات العمل الموكلة لها، من حيث تطوير عمليات التدريب المهنى بما يتواكب مع متغيرات العصر والمهن المستحدثة،ومتطلبات سوق العمل الداخلى والخارجى، وحملت على عاتقها مسئولية توفير فرص تدريب مهنى مناسبة مع ما يحتاجه سوق العمل وتوفير أيد عاملة ماهرة من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة لها،وكذلك التعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير الفصول الدراسية فى المدارس الفنية والصناعية ووضع برامج تعليمية ودراسية للطلاب تؤهلهم لدخول سوق العمل، بما يجعلها تجربة رائدة فى هذا المجال.

من جانبه، قدم وزير العمل السورى الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، والحكومة المصرية على رعايتها لمؤتمر العمل العربى، وعلى جهودها الدؤوبة وحرصها على دعم قضايا العمل والعمال والحوار الوطنى الهادف، ودعمها لعمليات التدريب والتشغيل بمبادرات رئاسية، وبمبادرات وزارة القوى العاملة التى يتم إطلاقها لخدمة الشباب من الجنسين داخل كافة أنحاء الجمهورية.