محافظ أسوان: تنفيذ 85 % من الخطة العامة لرصف الطرق بأطوال 52 كم

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية، محافظ أسوان أنه تم تنفيذ 85 % من الخطة العامة لرصف الطرق والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم، وباعتمادات 105.5 مليون جنيه، فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.





وقال المحافظ فى بيان اليوم الأربعاء، إنه تم تكليف مسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة. من جانبه، أوضح أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أنه بناء على تعليمات المحافظ جارى تنفيذ أعمال رصف بالحارة الشرقية لطريق أسوان القاهرة بنطاق مركز ومدينة دراو بطول 650 مترا، وعرض متوسط 10 أمتار، كما أنه جارى تنفيذ أعمال رصف شارع المحطة المؤدى لمنطقة حى أطلس، توازياً مع إستكمال أعمال تطوير الرصيف الشرقى بطريق كورنيش النيل القديم، ومراجعة البلدورات والإنترلوك، وتواكب مع ذلك قيام الشركة المصرية للإتصالات بضبط مناسيب الغرف الخاصة بها بطريقى السادات وكورنيش النيل، فيما جارى تنفيذ أعمال الرصف بشارع الكوبرى بمركز إدفو.

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