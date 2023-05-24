رفع 3 آلاف حالة إشغال بحدائق الأهرام والعجوزة وجنوب الجيزة (صور)

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كما شدد محافظ الجيزة على ضرورة متابعة سريان القرارات الخاصة بالالتزام بالمواعيد الصيفية للغلق وترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق والمؤسسات والمنشأت الحكومية بنطاق المحافظة.
وفى هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة جهود أحياء الهرم وجنوب والعجوزة فى تنفيذ حملات مكبرة فى ذلك الشأن.
ونفذت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم عدد من الحملات شملت شوارع (زغلول، السيسى، سوق البطران، المنصورية) والتى أسفرت عن ضبط 870 حالة إشغال متنوعة، بالإضافة الى رفع 1800 حاله اشغال بمناطق "ل ح ون ه" بالبوابات الأولى والثانية بقطاع حدائق الأهرام شملت استاندات وكراسى وتعديات لكافيهات ومقاهى ومحال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
كما تابع محافظ الجيزة جهود حى العجوزة فى ضبط 260 حالة إشغال خلال حملات بشوارع (ترعة الزمر، الصفطاوى، ترعة المجنونة) إلى جانب إزالة الحواجز والكتل الخرسانية لمنع إعاقة الطريق.
وبنطاق حى جنوب تم المرور على شوارع (كولدير، البحر الأعظم) للتأكد من إلتزام المقاهى والمحال بمواعيد الغلق ومصادرة حالات الإشغال والتعديات للمنشأت المخالفة وتم إيداع المضبوطات مخازن الأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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