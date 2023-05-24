وزير شئون المجالس النيابية يستعرض تعويضات متضررى النوبة

جدة - نرمين السيد - استعرض المستشار علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية ــ اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023، خلال اجتماع مجلس الوزراء عمل اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة؛ وقرر أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية؛ فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنه 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية، بوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم فى الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها، برئاسة وزارة شئون المجالس النيابية، وعضوية عدد من الوزراء وممثلى الجهات والهيئات المعنية.





وقد وضعت اللجنة القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض انطلاقا من سياسة قائمة على أسس ثلاثة: أولها: أن يكون التعويض من جنس الضرر. ثانيها: إتاحة بدائل متعددة للمتضررين حتى يتم تعويضهم وفقا لرغباتهم. ثالثها: التيسير على المستحقين للتعويض. وقد صاغت اللجنة نماذج عقود تملك الأراضى القابلة للزراعة والأراضى المقامة عليها مساكن والوحدات السكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضى طرح النهر المقامة عليها مساكن.

وأضاف فؤاد خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن اللجنة سبق لها فتح باب تلقى طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض فى المرحلة الأولى خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019، ثم أعلنت عن فتح باب تلقى طلبات تحديد الرغبة من المتضررين المستحقين للتعويض فى المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2021، وأعلنت أسماء من تقدموا خلال المرحلتين، والتعويضات المخصصة لكل منهم، وفتحت باب التظلم، وفصلت فى التظلمات، وقد بلغ عدد التظلمات التى فصلت فيها اللجنة (320) تظلما.

وقد تقدم خلال هاتين المرحلتين عدد (7209) مستحقا للتعويض بطلب تحديد الرغبة من إجمالى عدد (11500) مستحقا، وتم صرف التعويضات العينية والنقدية لعدد (3729) مستحقا للتعويض من إجمالى عدد (4587) مستحقا تقدموا بطلبات تحديد الرغبة واستوفوا مستنداتهم، وقد طلب عدد (10) مستحقين الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية فى التنمية فى حين جرى استبعاد (10) من المدرجين بقوائم المستحقين للتعويض لما ثبت للجنة من سبق تعويضهم.

وتابع، مقررا أن التعويضات التى صرفت للمستحقين للتعويض ــ حتى الآن ــ تنوعت ما بين تعويضات عينية تمثلت فى تمليك عدد (1689) مستحقا للأراضى المقامة عليها مساكنهم بحسب مساحة كل منهم، وتقرير حق الانتفاع لعدد (55) مستحقا بأراضى طرح النهر المقامة عليها مساكنهم، وتمليك عدد (126) مستحقا وحدات سكنية من الوحدات كاملة التشطيب التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بمختلف محافظات الجمهورية بحسب اختيار كل منهم، وتمليك عدد (154) مستحقا لمساكن بمنطقة كركر بمحافظة أسوان، وتمليك عدد (276) مستحقا لأراضى قابلة للزراعة بمنطقة خور قندى بمساحة قدرها (373) فدان تقريبا، وتمليك عدد (37) مستحقا للتعويض لأراضى قابلة للزراعة بمنطقة وادى الأمل بمحافظة أسوان بمساحة قدرها (71) فدانا.

كما جرى صرف تعويضات نقدية قدرها (279،000،000 جنيها) مائتين وتسعة وسبعين مليون جنيه لعدد (1240) مستحقا للتعويض بدلا من الحصول على وحدات سكنية، وتعويضات نقدية قدرها (6،709،895 جنيها) ستة ملايين وسبعمائة وتسعة آلاف جنيه وثمانمائة وخمسة وتسعين جنيها لعدد (152) مستحقا للتعويض بدلا من الحصول على أراضى قابلة للزراعة.

وأضاف الوزير، أن فى ضوء أن عدد (4291) مستحقا للتعويض من المدرجين بكشوف لجنة الحصر لم يتقدموا بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية، وأن القواعد والآليات التنفيذية التى وضعتها اللجنة لا تقر لهم إلا بالحق فى التعويض النقدى دون العينى المتمثل فى الوحدات السكنية والأراضى القابلة للزراعة، بيد أن رئيس الجمهورية قد وجه بالاستمرار فى تعويض أهالى النوبة ممن لم يتقدموا بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتين المشار إليهما نقدا أو عينا ــ بحسب اختيارهم ــ شأنهم شأن من تقدم بطلب تحديد الرغبة، ووجه بإتاحة أراضى قابلة للزراعة بمنطقة خور قندى بمحافظة أسوان ووحدات سكنية من الوحدات كاملة التشطيب التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بمختلف محافظات الجمهورية، لتعويض المتضررين.

ووجه الرئيس وزارة المالية بإيداع مبالغ التعويضات النقدية بالحساب الخاص بمحافظة أسوان، ليكون أمام المستحقين للتعويض من المتضررين من إنشاء السد العالى ممن فقدوا مساكنهم الاختيار بين التعويض العينى المتمثل فى تملك وحدة سكنية أو التعويض النقدى المتمثل فى مبلغ مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه، ويكون أمام المستحقين للتعويض ممن فقدوا أراضى زراعية الاختيار بين التعويض العينى المتمثل فى تملك أرض قابلة للزراعة بذات المساحة التى فقدت مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان أو التعويض النقدى بواقع خمسة وعشرين ألف جنيه عن كل فدان مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، فضلا عن أحقية المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان فى التعويض عينا بتملك الأراضى المقامة عليها مساكنهم أو تقرير حق انتفاع لهم بها إن كانت من أراضى طرح النهر.

وفى هذا الإطار فقد جرى التنسيق مع اللواء أشرف عطية ـ محافظ أسوان ـ للاستمرار فى صرف التعويضات للمستحقين للتعويض الذين تقدموا بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية من المستوفين لمستنداتهم، واستيفاء مستندات المعلقين منهم، وبدء المحافظة فى تلقى طلبات تحديد الرغبة ممن لم يتقدم بها من المستحقين للتعويض السابق إدراجهم فى كشوف لجنة الحصر، وذلك بدء من يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 من خلال الإدارات التابعة للمحافظة حتى يتسن تعويضهم وفقا لرغباتهم.

وختم الوزير علاء الدين فؤاد البيان، مؤكدا أن ما اتخذ ويتخذ من إجراءات فى ملف النوبة إنما يؤكد على جدية الدولة فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعويض من لم يسبق تعويضهم من أهالى النوبة، وأن هذه الإجراءات تتخذ فى ظل متابعة لحظية من دولة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته بالحرص على إجابة رغبات المتضررين من أهالى النوبة.