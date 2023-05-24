مبادرة «حياة كريمة».. الكشف على 1600 مواطن بقافلة الرياض الطبية بالشرقية

جدة - نرمين السيد - قدمت القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الرياض، التابعة لمدينة ومركز أبوكبير، بمحافظة الشرقية، الخدمة الطيية للمواطنين، والتى استمرت لمدة 48 ساعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.





ويأتى هذا فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

اشتملت القافلة على عدد 15 عيادة، بها 12 تخصصا طبيا هم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان".

وتم تخصيص 3 عيادات لتخصصات "الباطنة والأطفال والعظام"، لخدمة أهالى القرية، والقرى المجاورة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 1575 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 11 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.