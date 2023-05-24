تعرف على توصيات المؤتمر الأول حول بنوك ومؤسسات التمويل والتنمية العربية

جدة - نرمين السيد - وجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربيـة، بصفتها عضو دائم فى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، أطلقت مبادرة بعقد ذلك المؤتمر بهدف تعظيم حوكمة التمويل العربى الموجه إلى قضايا الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، وضمان عدالة توزيعه طبقا للأولويات التى تشهدها المنطقة بأكملها، والعمل على تقييم أثره على تحسين جودة حياة المواطن العربى.

وشهد الاجتماع مشاركة السيدة مريم بنت على بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة فى دولة قطر ورئيس الدورة رقم 42" لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلا عن الأزهر الشريف، والأنبا بيشوى شارل ممثلا عن الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور لواء خالد متولى مستشار محافظ جنوب سيناء، بالإضافة إلى مشاركة الوفود الرسمية من 14 دولة عربية شقيقة، وقيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية ومؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية فى الدول العربية، كما شارك ممثلين عن وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة فى تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر.

وشهد الاجتماع مناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى على المستوى العربى، خاصة فى ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات.

وأسفر الاجتماع الإقليمى الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية عن خروج عدد من التوصيات، حيث تم التوافق على مقترح لآلية تربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية فى الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، كما رحب الاجتماع بمبادرة وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية السيدة نيفين القباج باستضافة مصر لأول اجتماع لهذه الآلية بعد إقرارها من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

وخلص الاجتماع إلى:

1. تشكيل آلية موحدة من بنوك ومؤسسات التمويل العربى، بهدف حوكمة عمليات تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، وضمان عدالة التوزيع وكفاءة استخدام الموارد المتاحة لصالح المواطن العربى، وسيتم إعداد نظام أساسى للآلية المقترحة يتم مراجعته، وإقراره فى أول اجتماع لها تنظمه جامعة الدول العربية بنهاية عام 2023، على أن ينتخب رئيس ونائب رئيس من بنوك ومؤسسات التنمية والتمويل العربى.

2. تطوير منصة إلكترونية مشتركة بين كافة بنوك ومؤسسات التمويل العربى، تحت مظلة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بهدف مشاركة المعلومات عن فرص التمويل المتاحة، وأولويات التمويل، وشروط الحصول عليها.

3. تعد الآلية نظاما لرصد وتقييم أثر المشروعات التى تم تمويلها، للتحقق من ملاءمة استخدام الموارد قياسا إلى القضايا العربية المعاصرة، وكفاءة استخدام الموارد وتوجيهها لأكثر الدول والقطاعات الأكثر استحقاقا، وأثر تلك المشروعات على المواطنين الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياتهم.

4. إيجاد فرص التعاون وبناء الشراكات فيما بين بنوك ومؤسسات التنمية والتمويل العربى، والعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات الريادة الاجتماعية، والمشروعات الحرفية والإنتاجية، مع اعتبار المساواة فى النوع الاجتماعى وتوظيف طاقات المرأة العربية وتكافؤ فرصها فى سوق العمل.

5. إعطاء اهتمام خاص لتمويل حماية وتأهيل اللاجئين، ودمج وتأهيل ذوى الإعاقة، والتمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية، والحرص على تمويل الدول التى لديها ضغوط اجتماعية واقتصادية فى تلك المجالات، مع تعظيم توجيه أموال الزكاة والصدقات فى تلك المجالات.

6. المساهمة كمجموعة مؤسسات تمويل اجتماعية عربية فى تحقيق الشمول المالى لمشروعات الفئات الاجتماعية المحرومة منه كليا أو جزئيا، وقياس الأثر الاقتصادى والاجتماعى للفئات المستهدفة بالشمول المالى بصوره دورية.

7. دعم نماذج مبتكرة من التمكين الاقتصادى والإصحاح البيئى، وبصفة خاصة مشروعات التأمين الغذائى، سواء كانت زراعية أو حيوانية أو تصنيع غذائى، للاستفادة منها فى مجابهة الأسعار المرتفعة للغذاء والتصدى لآثار تغير المناخ.

8. تطوير تجربة الأسر المنتجة العربية، وتشجيع الحفاظ على تراثها الحرفى، وتأهيل مشروعاتها لنفاذ الأسواق المحلية والعربية.

9. الاهتمام برامج التأهيل والتدريب للأشخاص ذوى الإعاقة وللنساء، لضمان تحقيق الحد الأدنى من التنافسية لهم للدمج فى سوق العمل.

10. دعم توطين وتهيئة البنية اللازمة للتكنولوجيا والتحول الرقمى، والابتكارات فى كافة مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، بما فى ذلك تلك المتعلقة بأداء مؤسسات التمويل الاجتماعية العربية.

11. العمل على تفعيل دور القطاع الخاص، وبصفة خاصة البنوك التجارية، فى مزيد من المسئولية المجتمعية، وتوجيه جزء من تمويلهم لبرامج تأهيل الفئات المستهدفة وتمكينهم اقتصاديا، بما يسهم فى تحقيق الكفاءة والكفاية والاستدامة.