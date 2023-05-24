عاجل- مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة

جدة - نرمين السيد - رحبت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 24 مايو الجارى، بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذى ورد فى البيان الصادر عن اللجنة أمس 23 الجارى.





وتتطلع مصر إلى مواصلة مجلسى النواب والأعلى للدولة ولجنة 6+6 لمهامهم، من أجل استيفاء الإطار القانونى اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت فى ليبيا، والتزاماً بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب الليبى الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله.

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