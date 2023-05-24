النائب العام يبحث مع نظيره الروسى التعاون الثنائى (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار حمادة الصاوى، اليوم الأربعاء، إيغور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية، فى مستهل زيارته الرسمية على رأس وفد قضائى رفيع المستوى من مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية لمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية.





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