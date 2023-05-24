جدة - نرمين السيد - يهدف مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز، وهو أحد المشروعات القومية، لاستغلال الخامات الطبيعية المتوفرة بجمهورية مصر العربية، بما يساهم فى تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز وزيادة الدخل القومى.





ويساهم المشروع فى خطة التنمية الصناعية الشاملة للدولة، ويلبى احتياجات السوق المحلى من ألواح الكوارتز اللازمة لتجهيز المستشفيات والفنادق وغيرها، بدلا من استيرادها من الخارج بما يوفر العملة الصعبة. كما يهدف المشروع لدعم الاقتصاد الوطنى بتنفيذ مشروعات قومية، واستراتيجية لخلق فرص عمل للشباب، حيث ساهم المشروع فى توفير 600 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة عمل غير مباشرة، والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجمع مصانع الكوارتز مشروع قومى لاستغلال الخامات وتقليل الاستيراد (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.