أبو الغيط يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى

جدة - نرمين السيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، عبد الله اللافى، نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى والوفد المرافق له، حيث شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التى تشهدها الساحة الليبية.





وصرح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أنَّ نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى تناول فى حديثه تطورات العملية السياسية فى ليبيا، مستعرضًا فى هذا الصدد جهود المجلس لاتمام مشروع المصالحة الوطنية والخطوات المقبلة فى هذا الشأن. ونقل المتحدث أنَّ أبو الغيط أكد أنَّ الجامعة العربية تدعم الجهود التى من شأنها المضى قدمًا بالمصالحة الوطنية ودفع العملية السياسية بما يفضى إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وإحلال الأمن والاستقرار بها وإنهاء التواجد العسكرى الأجنبى فى ليبيا ودمج الميليشيات المسلحة. وأوضح "رشدى"، أنَّ أبوالغيط رحب بما ذكره نائب رئيس المجلس الرئاسى من التعويل على دور جامعة الدول العربية، من خلال دعمها للجهود الساعية لتحقيق المصالحة الوطنية، وإتمام العملية السياسية انتهاءً بالانتخابات الوطنية التى تتيح إحلال الاستقرار الدائم فى البلاد.

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