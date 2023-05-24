أخبار مصرية

‎"حياة كريمة" تطلق أولى فعاليات تطبيق التمكين الاقتصادي لـ2000 مستحق "صور"

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 مايو 2023 07:31 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" أولى فعاليات المرحلة الأولى لبدء تطبيق التمكين الاقتصادي من محافظة الفيوم لتسليم المشروعات الصغيرة والأكشاك للحالات المستحقة للدعم لبدء مشروعاتهم الخاصة، وذلك في إطار جهود المؤسسة المستمرة مع جمعية الأورمان لتفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ  2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم في كافة المحافظات. 

 

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وأكدت المؤسسة أن المرأة المعيلة والأشخاص من ذوي الهمم على قائمة أولوياتها في تطبيق التمكين الاقتصادي للحالات المستحقة للدعم. 

واعتمدت المؤسسة بالتعاون مع جمعية الأورمان في تحديد الفئات المستحقة على البحث الميداني والزيارات الميدانية لمقرات المشروع بالقرية الكائن بها الحالة.

 

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جاءت معايير اختيار المستفيدين، بأن تكون المشروعات قائمة بالفعل سواء بسيطة أو في المنزل، وتسليمهم الأكشاك كاملة التراخيص والأوراق  من أجل الارتقاء بالمشروع وتوسيع حجمه، وتقديم الدعم المالي لهم لشراء كميات من المواد الخام أو شراء معدات جديدة. 

 

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وتعد هذه الانطلاقة أول خطوة في خطة مؤسسات وأعضاء التحالف الوطني للعمل التنموي، وضمن مبادرة "600 ألف باب رزق" التي أطلقها التحالف للتمكين الاقتصادي للحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم، لتوفير مشاريع إنتاجية في جميع المحافظات. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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