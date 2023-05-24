جدة - نرمين السيد - ونفذت محافظة بورسعيد فكرة أحد المواطنين الذى كان يذهب يوميا للجلوس بالميدان وينثر الحبوب ليتجمع حوله الحمام الشارد يلتقطها، ومن هنا بدأت فكرة تجميع الحمام داخل ساحة الشهداء بحديقة المسلة.
ويذهب إلى الساحة يوميا المواطنين أطفالا وكبارا من أبناء محافظة بورسعيد لإطعام الحمام والتقاط الصور التذكارية معه حتى أصبح الميدان مزارا لزوار المحافظة والسائحين الأجانب.
والجدير بالذكر أن حديقة المسلة واحدة من أهم الحدائق الموجودة فى محافظة بورسعيد والتى تقع فى قلب ميدان الشهداء الذى يعتبر أشهر ميادين بورسعيد ويقع أمام مبنى ديوان عام المحافظة كما يتواجد أسفل المسلة متحف النصر الذى أنشئ فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والذى قام بافتتاح الحديقة والميدان فى عيد بورسعيد القومى فى 23 ديسمبر عام 1958 ومن ذلك التاريخ يتم وضع اكليل من الزهور فى عيد بورسعيد من كل عام تخليدا لذكرى الشهداء .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحمام يحول ميدان الشهداء ببورسعيد إلى وجهة للزوار والسائحين (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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