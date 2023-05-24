«حياة كريمة» تطلق أولى فعاليات تطبيق التمكين الاقتصادى لـ2000 مستحق

جدة - نرمين السيد - أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، أولى فعاليات المرحلة الأولى لبدء تطبيق التمكين الاقتصادى من محافظة الفيوم، لتسليم المشروعات الصغيرة والأكشاك للحالات المستحقة للدعم لبدء مشروعاتهم الخاصة، وذلك فى إطار جهود المؤسسة المستمرة مع جمعية الأورمان لتفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم فى كافة المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية.





وأكدت المؤسسة أن المرأة المعيلة والأشخاص من ذوى الهمم على قائمة أولوياتها فى تطبيق التمكين الاقتصادى للحالات المستحقة للدعم. واعتمدت المؤسسة بالتعاون مع جمعية الأورمان فى تحديد الفئات المستحقة على البحث الميدانى والزيارات الميدانية، لمقرات المشروع بالقرية الكائن بها الحالة. جاءت معايير اختيار المستفيدين، بأن تكون المشروعات قائمة بالفعل سواء بسيطة أو فى المنزل، وتسليمهم الأكشاك كاملة التراخيص والأوراق من أجل الارتقاء بالمشروع وتوسيع حجمه، وتقديم الدعم المالى لهم لشراء كميات من المواد الخام أو شراء معدات جديدة. وتعد هذه الانطلاقة أول خطوة فى خطة مؤسسات وأعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وضمن مبادرة "600 ألف باب رزق" التى أطلقها التحالف للتمكين الاقتصادى للحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم، لتوفير مشاريع إنتاجية فى جميع المحافظات. ‎

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