تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة الكاتب تنظم كرنفال للأطفال بالبحيرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم كرنفال للأطفال بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة تضمن تكريم الطلاب المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة بجانب توزيع الملابس و كراتين المواد الغذائية على الأطفال الأيتام من ابناء الأسر الأولى بالرعاية و الأكثر احتياجًا.





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