جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفديوجراف، أبرز المعلومات عن الحدائق التى تبلغ تبلغ مساحتها 40 فدانا، وأنشئت عام 1899، من تصميم الأمريكى فريدريك لو أولمستد.
وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الشلالات الصناعية، وتحتوى على نباتات نادرة وتاريخية منها شجرة أم الشعور، ومدرجات وبحيرة وشلالات صناعية وتضم بقايا سور الإسكندرية القديم وصهاريج أسفلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدائق الشلالات.. رئة أهل الإسكندرية تستقبل زوارها (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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