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حدائق الشلالات.. رئة أهل الإسكندرية تستقبل زوارها (فيديوجراف)

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أحمد عبد الرؤوف 2023-05-24 19:51 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفديوجراف، أبرز المعلومات عن الحدائق التى تبلغ تبلغ مساحتها 40 فدانا، وأنشئت عام 1899، من تصميم الأمريكى فريدريك لو أولمستد.

وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الشلالات الصناعية، وتحتوى على نباتات نادرة وتاريخية منها شجرة أم الشعور، ومدرجات وبحيرة وشلالات صناعية وتضم بقايا سور الإسكندرية القديم وصهاريج أسفلها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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