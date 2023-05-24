حدائق الشلالات.. رئة أهل الإسكندرية تستقبل زوارها (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفديوجراف، أبرز المعلومات عن الحدائق التى تبلغ تبلغ مساحتها 40 فدانا، وأنشئت عام 1899، من تصميم الأمريكى فريدريك لو أولمستد.

وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الشلالات الصناعية، وتحتوى على نباتات نادرة وتاريخية منها شجرة أم الشعور، ومدرجات وبحيرة وشلالات صناعية وتضم بقايا سور الإسكندرية القديم وصهاريج أسفلها.