بتوجيهات رئاسية.. الوطنية للتدريب تمنح لاعب المصارعة المصرى منحة كاملة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأكاديمية فى بيانها: "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تتوجه الأكاديمية الوطنية للتدريب بدعوة لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقى منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة".

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