تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. مؤسسة الكاتب تنظم كرنفال للأطفال بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 مايو 2023 08:28 مساءً - نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية إحدي كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم كرنفال للأطفال بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة تضمن تكريم الطلاب المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة بجانب توزيع الملابس و كراتين المواد الغذائية علي الأطفال الأيتام من ابناء الأسر الأولي بالرعاية و الأكثر احتياجاً.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى ، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي فى المحافظات، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيًا و27 اتحادا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.