عاجل- الحوار الوطنى يتسلم مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

جدة - نرمين السيد - بتوجيه من رئيس الجمهورية، تسلَّم مجلس أمناء الحوار الوطنى من رئيس الوزراء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب لمناقشته فى جلسات الحوار الوطنى قبل إرساله لمجلس النواب.





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