خبير بيئى: الدول الكبرى عززت قوتها العسكرية على حساب قضايا المناخ

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور صابر عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مناخ أرضنا"، إن قضية التغيرات المناخية تحتاج لتكاتف كل دول العالم، بخاصة الدول الكبرى المسؤولة عن التسبب فى هذه الظاهرة من مصانعها.





وأضاف، خلال مداخلة مع برنامج "مطروح للنقاش" مع الإعلامية مارينا المصرى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أى قضية سياسية تؤثر على التزامات الدول الكبرى تجاه قضايا المناخ، مثل دول الاتحاد الاوروبى بعد الحرب الأوكرانية، اتجهت إلى تعزيز قدراتها العسكرية وتأخرت القضايا البيئية فى الأولويات. وأوضح أن مصر تولى الملف البيئى أولوية كبرى، لأنه يؤثر على الأمن الغذائى والأمن الصحى، وظهر هذا فى المجهودات المضنية التى بذلتها مصر حتى نجحت فى إنشاء صندوق تعويض الدول المتضررة من المناخ.

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