وزير القوى العاملة يلتقى أمين «العمال العرب»

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير خلال لقائه مع الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب السورى جمال القادرى، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى المنعقد حاليا فى القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إن التحديات الراهنة تفرض على العمال العرب التمسك بشعارهم التاريخى "قوتنا فى وحدتنا".

وأوضح الوزير، أن ثقافة الدولة المصرية تعتبر العمال شريك أساسى فى بناء الجمهورية الجديدة التى يرسى قواعدها الرئيس السيسى، وأن العمال شركاء فى صناعة القرارات والتشريعات التى تخص عالم العمل والعمال، كما أن الرئيس السيسى يوجه دائما فى خطاباته بحماية ورعاية العمال فى الداخل والخارج وتوفير حياة كريمة لهم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتفعيل مبادئ وأسس الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ووجه حسن شحاتة، التهنئة للقادرى على عودة سوريا إلى مقعدها فى "الجامعة العربية".

من جانبه، أكد جمال القادرى، الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فى سوريا، على الدور الذى لعبته الحركة النقابية العربية فى مواجهة كافة الصعاب التى فرضتها التحديات الداخلية والخارجية فى معظم بلداننا العربية.

واستشهد بدور العمال السوريين فى الاصطفاف خلف قيادتهم السياسية لمواجهة الحرب الكونية التى تعرضت لها بلاده، وأن الحركة النقابية السورية كانت نموذجا فى الوحدة، وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم.

وجه القادرى الشكر والتقدير للوزير حسن شحاتة على دوره ورؤيته التى ينفذها على أرض الواقع بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للعمال، واعتبارهم شركاء فى عملية التنمية بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال، مؤكدا أن مصر دولة رائدة، وصاحبة دور محورى فى كافة ملفات الوطن العربى.