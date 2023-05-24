رئيس الأسقفية: نحلم بالاستثمار فى الجيل القادم من القساوسة

جدة - نرمين السيد - استكملت الكنيسة الأسقفية، اجتماعات سنودس إبروشية مصر لعام 2023، تحت شعار "نقوم ونبنى"، امتدادا لشعار الإبروشية "كنيسة حية لمجتمع أفضل"، وذلك بحضور الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وأنطونى بول المطران المساعد، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.





وذكر رئيس الأساقفة ضمن مناقشات مفتوحة لأحلام الأبروشية، والتى تتضمن الاستثمار وتطوير الجيل القادم من القساوسة والخدام والقادة، هذا بالإضافة إلى التحديات التى تواجه مجتمع الصم، الذين يحتاجون نظم تعليم خاصة، كما طرح مقترحات لمساعدتهم وتعليمهم والتطوير من مهاراتهم، حيث أكد أن وجود قس أصم داخل الكنيسة الأسقفية هو مكسب كبير لها.

وأضاف المطران المساعد أنطونى بول قائلا: "كنيستنا نامية يقودها الروح القدس ومؤسسة على كلمة الله وتعكس نور المسيح، وهى أيضا حقيقية ذات مصداقية وتقدم محبة عملية، مضيفا: "الكنائس المحلية والقطاعات كيانات مختلفة مكملين لبعضهم البعض فهم صورة لكنيسة الله الحية الواحدة، إذ تعتبر إبروشيتنا جزء من الكيان العالمى المسيحى وجزء من جسد المسيح".

وتضمنت اجتماعات اليوم، درس كتاب وصلوات وفترة عبادة صباحية ومسائية ومشاركة القساوسة بالأحلام والفرص والتحديات التى تخص الكنائس المحلية، بالإضافة إلى مناقشات للتفكير فى أهداف وخطوات عملية مختصة بالكنائس والقطاعات المحلية والعالمية، والتى تتماشى مع استراتيجية الإبروشية على مدار السنوات العشر المقبلة.