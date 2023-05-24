الإنتر يضرب فيورنتينا بثنائية لاوتارو بالشوط الأول لكأس إيطاليا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 مايو 2023 11:28 مساءً - تقدم إنتر ميلان على حساب نظيره فيورنتينا بنتيجة 2-1 خلال فعاليات الشوط الأول المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات نهائي بطولة كأس إيطاليا للموسم الحالي 2022-2023.

فيورنتينا ضد الإنتر

جاءت أهداف الشوط الأول عن طريق النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدفين في الدقيقتين 29، و37 على التوالي لصالح انتر ميلان قبل أن يتلقى مرماهم هدف من فيورنتينا عن طريق اللاعب جونزاليس في الدقيقة 3.

وشهدت المباراة وصول لاوتارو مارتينيز الى الهدف رقم 100 بعد تسجيله أول أهادف فريقه في المباراة بجميع المسابقات بعدها وصل الى 101 هدفاً مع النيراتزوري.

أهداف فيورنتينا ضد الإنتر

وتأهل فريق فيورنتينا الى المباراة النهائية من بطولة كأس إيطاليا بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين حيث استطاع الفوز ذهابا بهدفين وتعادل سلبياً في مباراة العودة التي أقيمت على ملعب المنافس.

بينما تأهل انتر ميلان على حساب يوفنتوس، بنتيجة 2 – 1 في مجموع مباراتى الذهاب والإياب. وسيلتقى فيورنتينا مع إنتر ميلان في المباراة النهائية في 24 مايو على الملعب الأولمبى فى روما.

وتاريخياً التقى فريقا فيورنتينا ضد إنتر ميلان في 185 مباراة قبل مواجهة اليوم استطاع فيها الفيولا الفوز في 50 مباراة مقابل 77 للنيراتزوري بينما انتهت 58 مواجهة بالتعادل بين الفريقين.

ونجح نادي فيورنتينا في تسجيل 237 هدفاً مقابل 287 هدفاً لصالح انتر ميلان فيما يعتلي النجم الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع 15 هدفاً يليه ماورو إيكاردي برصيد 11 هدفاً.

نهائي كأس إيطاليا

ويتفوق نادي انتر ميلان في القيمة التسويقية بواقع 534 مليون يورو بينما تتوقف قيمة فيورنتينا عند 236 مليون يورو، ويعتلي لاوتارو مارتينيز قائمة أغلى اللاعبين بواقع 80 مليون يورو.

ويعيش نادي انتر ميلان فترة من النتائج الإيجابية بعدما نجح في التأهل الى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 على حساب جاره اللدود الروسونيري ليضرب موعداً مع مانشستر سيتي في المواجهة التي ستقام الشهر القادم في تركيا.

ويحظى سيميوني إنزاجي بثقة جماهير انتر ميلان بالرغم من الإخفاق في الدوري الإيطالي خاصة بعدما أحيا الآمال بالمنافسة على اللقب القاري العريق بالإضافة الى كأس إيطاليا اليوم.

جاء تشكيل فيورنتينا كالتالي:

بيترو تيراتشيانو - دودو - ميلينكوفيتش - كوراتا - بيراجي - سفيان أمرابط - كاستروفيلي - إيكوني - بونافنتورا - نيكو جونزاليس – كابرال.

بينما جاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

سمير هاندانوفيتش - دارميان - أتشيربي - باستوني - دينزل دومفريس - باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - تشالهان أوجلو - ديماركو - لاوتارو – دجيكو.