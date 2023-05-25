محافظة القاهرة تضع اللمسات النهائية لرفع كفاءة المنطقة الصناعية بشق الثعبان

جدة - نرمين السيد - وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة تذليل كافة العقبات للبدء فى أعمال رصف الطرق بالكيلو الأول بمنطقة شق الثعبان، والتى تبدأ من مدخل المدينة على طريق الأوتوستراد، بعد الانتهاء من المرافق ومنها العمل على تسهيل مهمة الأعمال لنزول معدات الرصف عبر التأكد من إزالة كافة المعوقات والإشغالات والتعديات والالتزام بخطوط التنظيم.





جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته نائب المحافظ بمقر المنطقة الجنوبية للمتابعة والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتطوير وتقنين المنطقة الصناعية بشق الثعبان، وموقف استكمال خطة توصيل المرافق بها بحضور ماجد فوزى القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذى لمنطقة شق الثعبان، المهندسة جيهان جادو رئيس حى طره، المهندسة نورهان حسن بالمكتب الفنى بالمنطقة الجنوبية.

وفى مستهل الاجتماع، أشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الاهتمام بتطوير منطقة "شق الثعبان"، والعمل على تزويدها بمختلف الخدمات والمرافق، سعيا لتحويلها إلى مدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت والإسراع فى أعمال التطوير والتى تشتمل تطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وتحسين مختلف شبكات البنية الأساسية لتكون صديقة للبيئة ويكون التعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن للحد من التلوث البيئى طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

ونوهت عبد المنعم بضرورة التنسيق التام والجيد بين جميع أجهزة المرافق العاملة بالمنطقة، للانتهاء من كافة الأعمال قبل أعمال الرصف مع مراعاة مناسيب أغطية المطابق وغرف التفتيش أثناء أعمال الرصف لنهو الأعمال طبقا للجدول الزمنى المعد مسبقا والتى تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة.

كما أكدت عبد المنعم على البدء فى عمل الأرصفة واستغلال المساحات الفارغة أما المصانع التى تقع بمحاذاة خط التنظيم كساحات انتظار للسيارات أمام المعارض سواء موازية لها أو عمودية مع تنفيذ 3 حارات ذهابا و3 اخرى ايابا بعرض 10.5 متر ليكون عرض الرصيف 120 سم من خلال تصميم معتمد ليكون 60 سم ممشى و60 سم أحواض للزراعة متفرقة.

وعلى هامش اللقاء، وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالعمل على قدم وساق على رفع كفاءة واجهات وأسوار المصانع والمعارض بالكيلو الأول وفقا للتصميم المعتمد بالتعاون مع أصحاب المصانع والمعارض من خلال اعتماد لون موحد مع إعادة تركيب أعمدة الإنارة الجديدة بعد أعمال الرصف.

وأوصت بتشكيل لجنة للنزول إلى منطقة شق الثعبان لإزالة 3 غرف محولات كهربائية لعدم إعاقة أعمال الرصف والتنسيق مع شركة الصرف الصحى بتنفيذ غرف تفتيش الأمطار ومراعاة مناسيبها استغلالا لميول الأرض بالمنطقة، بالإضافة إلى عقد لقاءات دورية مع مستثمرى وأصحاب المصانع والورش بالمنطقة الصناعية لبحث أعمال تطويرها ورفع كفاءتها بصورة مستمرة ورفع الإشغالات ومخلفات السحالة والأتربة والتراكمات أولا بأول.