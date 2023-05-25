هيئة السكك الحديدية تعلن مواعيد تشغيل قطار المصيف إلى مرسى مطروح

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة فى بيانها، اليوم الأربعاء، إنَّه فى إطار استعدادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية واستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح تعلن الهيئة عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط "القاهرة - مرسى مطروح"، والعكس.

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، المواعيد، والتى تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 يجرى تشغيل قطار 939 - 940 ثالثة مكيفة "القاهرة - مرسى مطروح" على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 صباحاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً طبقاً للجدول المرفق .

وتشغيل قطار "1933 - 1934" ثالثة مكيفة "القاهرة - مرسى مطروح"، على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:15 مساءً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحًا بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً طبقاً للجدول المرفق .

كما جرى تشغيل قطار "1935- 1936" ثالثة مكيفة "مرسى مطروح - القاهرة" على أن يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22.00 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسى مطروح يومياً طبقاً للجدول المرفق .

ومن المقرر، تشغيل يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023 قطار "943 - 942" ثالثة مكيفة "مرسى مطروح - القاهرة" على أن يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 14:20 ظهرًا ويصل محطة القاهرة الساعة 21:35 مساءً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسى مطروح يوميا طبقاً للجدول المرفق.

وكما يجرى تشغيل قطار نوم "773 / 772"، القاهرة / مرسى مطروح أيام "السبت والاثنين والأربعاء"، بتركيب 8 عربات نوم، ومكيف أسبانى أيام "الأحد والثلاثاء والخميس" بتركيب 9 عربات مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

واعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 يتم تشغيل قطار 775 / 774 مرسى مطروح / القاهرة مطروح أيام "الأحد و الثلاثاء والخميس" بتركيب 8 عربات نوم، ومكيف أسبانى أيام "الاثنين والأربعاء و الجمعة" بتركيب 9 عربات مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.

